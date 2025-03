Camera respinge mozione di sfiducia contro il Ministro Nordio sul caso Almasri

Roma – L’Aula della Camera dei Deputati ha respinto la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alla controversa vicenda riguardante il generale libico Abdurrahman Almasri. La votazione, tenutasi dopo un acceso dibattito parlamentare, ha visto 215 deputati votare contro la mozione, mentre 119 si sono espressi a favore. Non si sono registrate astensioni. Il caso Almasri al centro del dibattito

La mozione di sfiducia era stata presentata dalle forze di opposizione in seguito alla decisione del governo italiano di liberare e rimpatriare il generale Almasri, nonostante un mandato di arresto internazionale emesso dalla Corte Penale Internazionale (CPI) per presunti crimini di guerra. Tale decisione ha suscitato forti polemiche, con le opposizioni che hanno accusato il Ministro Nordio di aver agito in modo inappropriato e di aver compromesso la credibilità dell’Italia a livello internazionale.

Durante il dibattito, il Ministro Nordio ha respinto con forza le accuse, difendendo la decisione del governo e sostenendo di aver agito nel pieno rispetto della legge. Nordio ha inoltre criticato aspramente le opposizioni, accusandole di aver strumentalizzato la vicenda a fini politici e di aver condotto una campagna di “inquisizione” nei suoi confronti. Un elemento di rilievo è stata la decisione del gruppo parlamentare di Azione di non partecipare alla votazione.

Tale scelta ha evidenziato una spaccatura all’interno delle forze di opposizione e ha suscitato interrogativi sulle dinamiche politiche in atto. La bocciatura della mozione di sfiducia ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo politico. Le forze di maggioranza hanno espresso soddisfazione per l’esito della votazione, mentre le opposizioni hanno ribadito le loro critiche al Ministro Nordio e hanno annunciato di voler continuare a monitorare la vicenda. La vicenda Almasri continua a essere oggetto di dibattito e non è escluso che possa avere ulteriori sviluppi a livello politico e giudiziario.