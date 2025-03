Castel Maggiore (Bo). Signora di 81 anni invita i Carabinieri il giorno del suo compleanno perché sola

Comando Provinciale di Bologna – Castel Maggiore (Bo) , 26/03/2025 11:14

Verso le ore 18, i Carabinieri della Stazione di Calderara di Reno hanno fornito assistenza ad una persona anziana che, sentendosi sola, ha telefonato alla Centrale Operativa dei CC di Bologna chiedendo un po’ di compagnia proprio nel giorno del suo 81° compleanno. Mentre l’operatore telefonico la continuava a tranquillizzare parlandoci al telefono, la pattuglia della Stazione di Calderara di Reno ha poco dopo bussato alla porta della sua abitazione.

La donna, non appena ha visto i militari, con immensa gioia li ha accolti e fatti accomodare in casa. I Carabinieri, dopo aver trascorso un po’ di tempo con lei ad ascoltarla e rassicurarla, prima di andar via, come segno di affetto e di vicinanza, soprattutto per farle capire che non era affatto sola, le hanno regalato una torta per augurarle un buon compleanno e far risultare la giornata meno triste. L’anziana, dopo aver ringraziato affettuosamente i Carabinieri per l’amorevolmente gesto, ha voluto ricordare il giorno del suo compleanno con una foto scattata in compagnia dei due Carabinieri.