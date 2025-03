Corea del Sud: Il leader dell’opposizione Lee Jae-myung scagionato dalle accuse di false dichiarazioni

La Corte Suprema di Seul ha ribaltato la condanna in appello del leader dell’opposizione Lee Jae-myung, capo del Partito Democratico. Quest’ultimo, infatti, è stato assolto dalle precedenti accuse di false dichiarazioni mosse in sede di campagna elettorale per le presidenziali del 2022.

La decisione del tribunale, riportata dall’agenzia di stampa Yonhap, elimina un significativo ostacolo legale per Lee, garantendogli di poter rappresentare il principale candidato alle prossime elezioni presidenziali.

Tuttavia, il panorama politico rimane incerto. Entro 60 giorni si potrebbero tenere delle elezioni anticipate, se la Corte Costituzionale dovesse confermare l’impeachment del presidente in carica Yoon Suk-yeol, momentaneamente sospeso dalle sue funzioni a seguito delle controversie legate alla legge marziale del 3 dicembre.

Sebbene, dunque, la sentenza della Corte Suprema rinforzi la posizione del leader Lee Jae-myung, il futuro socio-politico del Paese dipenderà comunque anche dall’esito del processo di impeachment contro l’attuale presidente Yoon.

Al. Co.