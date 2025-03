La filiale Ariston russa torna alla casa madre

Non è più proprietà del Cremlino la filiale russa di Ariston dopo che nell’Aprile del 2024, il presidente russo Vladimir Putin la aveva nazionalizzata, come ritorsione alla sanzioni che l’Occidente ha imposto alla Russia. La restituzione è frutto di un lavoro importantissimo svolto dalla diplomazia italiana, Farnesina ed ambasciata a Mosca con gli omologhi russi. “All’azione delle istituzioni italiane si è affiancata, in un’ottica di Sistema Paese, anche quella parallela di alcune importanti realtà associative imprenditoriali italiane ed europee attive in Russia, con cui l’Ambasciata ha operato in stretta sinergia. Ed è anche merito dell’azione delle realtà associative italiane, sottolinea il ministero degli Esteri, che il caso Ariston è stato risolto correttamente“. Questo è parte del commento del Ministero degli Esteri italiano.

