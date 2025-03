Leggero calo della Borsa Europea: si attendono maggiori dettagli sui dazi USA

In attesa di ricevere maggiori riscontri in merito ai dazi pre-annunciati dal governo degli Stati Uniti, i Mercati Azionari della Borsa Europea oggi sono in leggero calo.

Difatti, nonostante la prima partenza di stamani leggermente sopra la media, le Borse di Francoforte e Parigi hanno perso lo 0.8%, mentre quelle di Madrid, Milano ed Amsterdam lo 0.6%.

Al contempo, sebbene il Mercato londinese proceda alla pari rispetto ai dati di ieri, la Sterlina risulta essere sempre più debole, cedendo oggi un ulteriore 0.3% rispetto al corrispondente 1.28 del Dollaro americano. L’euro sembra invece più cauto, mantenendo lo spread Btp-Bund ai 110 punti di base.

Non è un caso, dunque, che il clima in Piazza Affari oggi sia inquieto, dove il titolo peggiore al momento è del Banco BPM che scende del 2.8%, seguito a ruota dalla Ferrari, con una perdita del 1.7%.

Al. Co.