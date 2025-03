Monumento al Carabinieri Cannizzaro: “Felice di aver concretamente contribuito ad una bella idea per Reggio”

“Ora che la notizia è stata resa nota dalle parti interessate, posso anch’io esternare tutta la mia soddisfazione nell’aver contribuito a portare avanti il progetto del monumento ai Carabinieri nella città di Reggio Calabria. Su proposta avanzata dall’Arma, ho subito sposato a pieno l’idea riuscendo a far stanziare, grazie ad un emendamento a mia firma in Legge di Bilancio 2025, la cifra di 50mila euro dal fondo per la realizzazione di interventi in favore degli enti locali, dando immediata concretezza a qualcosa di bello e simbolico da realizzare nella nostra terra.”

A dirlo è Francesco Cannizzaro, Deputato della Repubblica, firmatario dell’emendamento con il quale è stato possibile ottenere i fondi per la messa in opera del monumento. “È un progetto condiviso – spiega il parlamentare reggino – basato sulla sinergia tra istituzioni, nato in particolare da uno scambio di idee con il Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, brillantemente guidato dal Generale Cesario Totaro, ma che ha visto il coinvolgimento anche dell’Accademia di Belle Arti, dell’Ispettorato Regionale Calabria dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del Comune di Reggio Calabria, e che vedrà la partecipazione attiva di cittadini e studenti soprattutto, nella scelta del bozzetto.

Il nostro intento è quello di celebrare i caduti e, più in generale, un’istituzione che è quotidianamente e da sempre presente nella vita di ciascuno di noi cittadini della Repubblica italiana, a mantenimento della sicurezza, della legalità e dell’ordine pubblico. Un monumento per rafforzare il legame tra Reggio Calabria e l’Arma, sottolineando il ruolo della memoria come collante civile e sociale.

E sono molto felice – conclude l’On. Cannizzaro – che lo spazio previsto per ospitare il monumento, nel cuore della città, sarà intitolato ai caduti di Nassiriya, in memoria dei militari italiani vittime dell’attentato del 12 novembre 2003.”

comunicato stampa