Povertà. Croce Rossa, Valastro commenta i dati ISTAT: “Situazione allarmante. Volontariato esempio di umanità e speranza per molte famiglie”

Roma, 26 marzo 2025 – “Per molte famiglie italiane, il supporto delle Volontarie e dei Volontari della CRI è molto più di un semplice ‘aiuto’. Tante persone vivono in condizioni di deprivazione materiale e i pacchi alimentari, al pari di ogni altro sostegno nel vestiario, nella fornitura di farmaci da banco, risulta fondamentale per la loro sussistenza”. Con queste parole Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, commenta i dati Istat sulla popolazione a rischio povertà o esclusione sociale, diffusi oggi.

“Con le nostre Unità di strada, con la consegna di beni di prima necessità, con l’ascolto, cerchiamo di essere vicini a quante più persone possibile. La povertà crea solitudine, emarginazione sociale e sottopone purtroppo tante donne, uomini, bambine e bambini all’indifferenza della popolazione.

Essere poveri non è una colpa, non riuscire ad avere ogni giorno un pasto caldo sulla tavola non è una colpa. La nostra Associazione è vicina a chiunque si trova in condizione di difficoltà a seguito della povertà, in ogni sua forma, anche quella energetica, con numerose iniziative ed attività di supporto.

Non ci voltiamo dall’altra parte davanti a un fenomeno in crescita in tutte le comunità del Paese, non lasciamo solo chi soffre e affronta tutto questo. Il Volontariato per molti l’unica ancora, un esempio di Umanità che infonde speranza, coraggio e aiuta a non lasciarsi andare”. A breve la Croce Rossa Italiana lancerà la campagna di raccolta fondi per sostenere con ancora maggiore forza famiglie messe in difficoltà dalla povertà.

comunicato stampa