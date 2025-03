Ucraina, vertice a Parigi: Starmer chiede risarcimenti da Mosca, Tajani esclude truppe italiane senza mandato ONU

Parigi/Roma – Mentre il conflitto in Ucraina entra nel suo 1.127° giorno, l’attenzione internazionale si concentra sul vertice di Parigi, dove 31 delegazioni di “Paesi volenterosi” si riuniscono per discutere il sostegno a Kiev. In vista dell’incontro, la premier italiana Giorgia Meloni ha convocato un vertice preliminare a Palazzo Chigi con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, per definire la posizione italiana. Tajani: “Truppe italiane in Ucraina solo con missione ONU”. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ribadito la posizione del governo italiano: l’invio di truppe italiane in Ucraina è escluso, a meno che non avvenga nel contesto di una missione delle Nazioni Unite. Tajani ha sottolineato l’importanza di una soluzione diplomatica al conflitto, pur ribadendo il sostegno all’Ucraina.

Starmer: “Mosca paghi per la ricostruzione”. Il leader del partito laburista britannico, Keir Starmer, ha alzato il tiro, chiedendo che qualsiasi accordo di pace con la Russia includa un meccanismo di risarcimento per i danni causati dalla guerra. Starmer ha sottolineato la necessità di garantire che Mosca si assuma la responsabilità delle proprie azioni. Nel frattempo, emergono dettagli su un accordo raggiunto martedì tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, mediato dall’amministrazione Trump, per “mettere al bando gli attacchi contro gli impianti energetici” dei rispettivi paesi. L’accordo, che punta a proteggere le infrastrutture critiche, rappresenta un raro esempio di cooperazione tra le parti in conflitto.

Il vertice di Parigi si svolge in un momento cruciale, con l’Ucraina che continua a chiedere maggiore sostegno militare per contrastare l’offensiva russa. La posizione italiana, ribadita da Tajani, si inserisce nel quadro di un approccio europeo cauto, che punta a evitare un’escalation del conflitto. La richiesta di Starmer, invece, riflette una linea più dura nei confronti di Mosca, che potrebbe trovare sostegno in altri paesi occidentali. L’accordo sulle infrastrutture energetiche, infine, evidenzia la necessità di proteggere le popolazioni civili e le infrastrutture critiche, in un conflitto che ha già causato ingenti danni.