Vannia Gava al Consiglio UE del 27 Marzo: focus su decarbonizzazione, tutela ambientale e competitività industriale

Roma, 26 marzo 2025 – Il Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, rappresenterà l’Italia al Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, in programma domani a Bruxelles. L’incontro sarà un’importante occasione di confronto sulle principali sfide ambientali con un focus sulla transizione industriale e la competitività europea nel contesto della transizione ecologica. Tra i temi centrali della discussione, il Consiglio esaminerà la dimensione ambientale del Clean Industrial Deal, con particolare attenzione alle strategie per la decarbonizzazione come motore di crescita economica.

L’Italia, promuovendo un equilibrio tra sostenibilità e sviluppo industriale, presenterà le proprie proposte per rendere il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) più efficace e funzionale alla tutela della competitività dell’industria europea. “La transizione ecologica deve essere un’opportunità di crescita e non un freno per le nostre imprese. L’Italia porta avanti il proprio impegno per un’Europa leader nella sostenibilità, ma con regole chiare e strumenti concreti a supporto del nostro sistema produttivo” dichiara il viceministro alla vigilia del summit.

A margine del Consiglio, il viceministro terrà incontri bilaterali con il Commissario europeo per l’Energia e le Politiche Abitative, Dan Jørgensen, e il Commissario per l’Ambiente, la Resilienza Idrica e l’Economia Circolare Competitiva, Jessika Roswall. Questi colloqui saranno un’opportunità per rafforzare la collaborazione su temi strategici.

fonte: https://www.mase.gov.it/notizie/il-viceministro-dellambiente-e-della-sicurezza-energetica-vannia-gava-al-consiglio-ue-del