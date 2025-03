VdF a lavoro per recuperare il bus caduto nel Po

22:00 – Un autobus turistico è precipitato questo pomeriggio nel fiume Po a Torino. Sono ancora in corso le operazioni di recupero del mezzo ed i sommozzatori dei Vigili del Fuoco stanno scandagliando bene il letto del fiume nella zona in cui è caduto il mezzo pesante per escludere la presenza di eventuali passanti rimasti coinvolti nell’incidente.

L’autobus è caduto in acqua da un’altezza di circa 10 metri dopo aver sfondato un parapetto in muratura posto sull’argine del Po. Unica vittima è il conducente del mezzo, un 62enne, che pare sia stato colto da un malore. Le indagini sono ancora in corso per appurare cosa sia realmente accaduto.

Fabrizio Pace