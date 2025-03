Violento incidente stradale nei pressi dello svincolo di Gioia Tauro

00:10 – Un violento incidente stradale è avvenuto qualche ora fa nei pressi dello svincolo di Gioia Tauro, nella carreggiata che va in direzione Sud sull’autostrada A\2. Interessato un mezzo pesante, per cause che sono ancora da definire, forse per il maltempo nella zona.

Sul posto i mezzi di soccorso per un ferito e la Polizia Stradale. Altre autovetture in transito poco dopo l’incidente hanno forato le gomme a causa dei detriti sull’asfalto. Traffico fermo per ore e ripresa della circolazione sulla carreggiata verso Reggio Calabria molto lenta. e

