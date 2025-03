25 anni INGV: al via a Roma la mostra per scoprire il Pianeta attraverso i cinque sensi

A Villa Torlonia, dal 3 Aprile al 31 Agosto 2025 negli spazi di Technotown – Hub della scienza creativa di Roma Capitale, apre al pubblico la mostra “Terra – Il Pianeta in cinque sensi”, organizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), nell’ambito delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della sua istituzione. L’esposizione, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro è realizzata con il sostegno di Epos (European Plate Observing System) e con Zètema Progetto Cultura. Costruita intorno ai cinque sensi, la mostra si sviluppa attraverso un percorso interattivo multisensoriale che, tramite olfatto, gusto, tatto, udito e vista, consente di riconoscere direttamente alcuni dei più importanti fenomeni naturali.

I cinque sensi, fondamentali per interagire con l’ambiente che ci circonda, diventano il filo conduttore di un viaggio esperienziale verso la scoperta del sistema Terra e della sua struttura interna, ma anche dell’evoluzione geologica e ambientale del nostro Pianeta, delle problematiche legate ai rischi naturali, dei processi alla base dei cambiamenti climatici e dell’uso sostenibile delle risorse naturali.Il percorso sensoriale, ideato e curato dall’INGV con Dotdotdot (studio di design autore dello storytelling e dell’allestimento della mostra), vede anche la collaborazione di Associazione di Volontariato Museum – ODV; ISSR (Istituto Statale Sordi Roma), AAA – All Area Access (MONK Roma, co-founded by European Union) e MUST (Museo Universitario di Scienze della Terra – Sapienza Università Roma), associazioni che operano per la promozione dell’inclusività e l’accessibilità al patrimonio culturale.

“Terra – Il Pianeta in cinque sensi” è una mostra che pone in primo piano il pubblico e il modo in cui vengono percepite le Geoscienze nella vita quotidiana, offrendo spunti in grado di incuriosire, arricchire i propri interessi e accrescere la propria consapevolezza con la rappresentazione tangibile di fenomeni naturali spesso invisibili: permetterà, infatti, di ascoltare le onde sismiche, vedere il campo magnetico terrestre e toccare il calore della Terra. Il pubblico potrà visitare anche una riproduzione della Sala di Sorveglianza Sismica e Allerta Tsunami della Sede Centrale dell’INGV e oscillare su una tavola vibrante che simula realisticamente le vibrazioni generate da un evento sismico. A corredo della mostra, inoltre, è previsto anche un ciclo di incontri di divulgazione scientifica con ricercatori e ricercatrici dell’INGV.

La mostra sarà inaugurata mercoledì 2 aprile con una presentazione istituzionale che, a partire dalle 18:00, vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Presidente dell’INGV e dell’Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli. A seguire, un intervento dell’artista Filippo Gregoretti che presenterà l’opera “Matra – Il canto del pianeta”, presente alla mostra. La mostra sarà visitabile dal 3 aprile al 31 agosto 2025, dal martedì alla domenica dalle ore 9:30 alle 19:00 (ultima entrata alle 18:00) e con biglietto d’ingresso di € 1,00 a visitatore. Prenotazione obbligatoria solo per gruppi e scuole. Giovedì 3 aprile, in occasione della prima apertura al pubblico, a partire dalle 17:30 sono previsti una visita guidata e un seminario dal titolo “Dai Colli Albani al Canale di Sicilia: viaggio tra i vulcani attivi d’Italia” a cura di ricercatori e ricercatrici dell’INGV.

