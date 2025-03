Allarme Dolomiti: ghiacciai oltre il punto di non ritorno, perdita record di massa glaciale

Uno studio scientifico pubblicato sulla rivista “The Cryosphere” lancia un allarme inequivocabile: i ghiacciai delle Dolomiti hanno superato la “linea di equilibrio glaciale”, segnando un punto di non ritorno. La ricerca, condotta da un team di esperti guidato da Andrea Securo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e dell’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), rivela una perdita di massa glaciale del 56% negli ultimi 40 anni, con un’accelerazione drammatica a partire dal 2010. “I ghiacciai non sono più in equilibrio con il clima attuale”, afferma Securo, sottolineando che “salvo annate eccezionalmente nevose, non sono più in grado di accumulare neve sufficiente per compensare la fusione.

La loro scomparsa, nel giro di pochi decenni, è ormai inevitabile”. La ricerca, che ha coinvolto anche il Comitato Glaciologico Italiano di Torino, l’Università di Roma Tre, l’Agenzia per la Prevenzione e la Protezione Ambientale (ARPA) del Veneto e la Società Meteorologica Alpino-Adriatica, ha quantificato per la prima volta la perdita di volume glaciale nelle Dolomiti. L’analisi, condotta attraverso l’utilizzo di immagini aeree storiche e dati raccolti con droni ed elicotteri, ha permesso di ricostruire l’evoluzione dei ghiacciai dal 1980 al 2023. La Marmolada, simbolo delle Dolomiti, è solo un esempio della drammatica situazione.

Tutti i ghiacciai rimanenti sono destinati a frammentarsi e scomparire. Al 2023, si contano 12 corpi glaciali, inclusi i frammenti della Marmolada, con una superficie totale ridotta a meno di 2 chilometri quadrati dai 4 degli anni ’80. La perdita più significativa è stata registrata nel ghiacciaio della Fradusta, con una riduzione dello spessore medio di 50 metri e una perdita di area del 90%. La scomparsa dei ghiacciai avrà un impatto significativo sull’ecosistema alpino, sulla disponibilità di risorse idriche e sul turismo. Lo studio evidenzia l’urgenza di adottare misure per mitigare i cambiamenti climatici e proteggere le aree montane.