Azzurri nel Gruppo C a Limassol con Grecia, Spagna, Georgia, Bosnia Erzegovina e Cipro

Pozzecco: “Prematuro fare pronostici ma girone impegnativo e affascinante”. Esordio con i greci il 28 Agosto, sfida agli iberici il 2 Settembre

L’EuroBasket 2025 degli Azzurri inizierà dall’isola di Cipro. A Limassol, gli Azzurri sfideranno nel gruppo C la Grecia (giovedì 28 agosto), la Georgia (sabato 30 agosto), la Bosnia Erzegovina (domenica 31 agosto), la Spagna (martedì 2 settembre) e Cipro (giovedì 4 settembre). Non si giocherà, invece, venerdì 29 agosto, lunedì 1° settembre e mercoledì 3 settembre.

Gli orari di tutte le partite verranno stabiliti dalla FIBA nelle prossime settimane.

In caso di qualificazione alla seconda fase (passano quattro squadre su sei), gli Azzurri incroceranno il girone D, quello di Katowice che prevede Francia, Slovenia, Polonia, Israele, Belgio e Islanda.

E’ questo l’esito del sorteggio dei gironi della rassegna continentale che si svolgerà dal 27 agosto al 14 settembre tra Lettonia (Riga), Finlandia (Tampere), Cipro (Limassol) e Polonia (Katowice).

Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Come sempre è prematuro fare pronostici molti mesi prima dell’inizio di competizioni per Nazionali. Tanto dipenderà dai roster che le squadre porteranno all’Europeo e questo vale anche per noi. Ciò che è certo fin da ora è che affronteremo la manifestazione con grande responsabilità e sentendo la sana pressione di rappresentare l’Italia. Il girone è impegnativo e affascinante e non solo per la presenza di Spagna e Grecia”.

Se contro Cipro non ci sono precedenti, Spagna e Grecia rappresentano due avversarie storiche per l’Italia: con gli ellenici sarà la sfida numero 68, con gli iberici la numero 69: dal 1926 gli Azzurri hanno giocato più gare contro la stessa avversaria solo contro la Francia (101). Dalle due classiche del basket europeo a due incroci, contro Georgia e Bosnia Erzegovina, dalla storia recente. La prima contro la Georgia risale al 1998 mentre la prima con i bosniaci è datata 2001.

comunicato stampa FIP