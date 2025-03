Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha avuto oggi alla Farnesina un cordiale incontro con il Ministro degli Esteri cipriota Constantinos Kombos.

I due Ministri hanno discusso di come rafforzare le eccellenti relazioni bilaterali e di come affrontare assieme le principali sfide nel Mediterraneo. Partendo dalla situazione in Medio oriente, l’incontro ha visto una piena convergenza sull’importanza di favorire la stabilità regionale e in particolare la ricostruzione di Gaza e della Siria. Il Ministro Tajani ha sottolineato la necessità del ripristino del cessate il fuoco a Gaza, ribadendo il sostegno italiano al piano arabo per la ricostruzione della Striscia. Il Ministro cipriota ha espresso apprezzamento per l’iniziativa italiana “Food for Gaza” di cui il governo di Cipro ha facilitato in passato alcune operazioni.

I due Ministri si sono quindi soffermati sui temi del rilancio della competitività e del rafforzamento della sicurezza e dell’autonomia strategica europea, anche nella prospettiva della futura Presidenza cipriota dell’UE. A tale riguardo, i due Ministri hanno concordato sulla priorità di accelerare l’integrazione europea dei Balcani Occidentali e di rilanciare l’azione UE nel vicinato meridionale. Soffermandosi sul tema migratorio, l’incontro ha fatto emergere una comune volontà di lavorare insieme per ricercare soluzioni innovative e favorire una gestione ordinata delle frontiere esterne. (foto di repertorio)

fonte: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/03/incontro-del-ministro-tajani-con-il-ministro-degli-esteri-cipriota/