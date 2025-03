Italoamericani: Il presidente del Capitolo di Roma OSDIA Carmelo Cutuli riceve il premio dei Siciliani a Roma

Si è svolta nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, la cerimonia di conferimento del premio “Energie Siciliane per Roma”, a riconoscimento dell’importante contributo dei siciliani che hanno arricchito il panorama culturale e professionale della capitale.

L’evento ha visto la significativa partecipazione di Joseph Sciame, Presidente della Sons of Italy Foundation, e Michael Polo, Presidente Nazionale dell’OSDIA, entrambi di origine siciliana, che hanno partecipato con interventi da remoto, sottolineando la portata internazionale dell’influenza e dei successi siciliani. Anche Mark De Nunzio, 3° Vice Presidente dell’OSDIA, ha portato il suo saluto all’assemblea.

La giuria ha conferito il prestigioso riconoscimento “Energie Siciliane per Roma” al Presidente del “Capitolo di Roma” dell’OSDIA a Carmelo Cutuli per il suo ruolo pionieristico nell’espansione internazionale dell’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA). Nel 2019, Cutuli ha segnato un momento storico fondando il “Capitolo di Roma”, la prima unità locale dell’Ordine stabilita al di fuori del continente americano nei suoi oltre 100 anni di storia.

Il suo impegno non si è fermato a questo traguardo: ha infatti contribuito alla nascita del Capitolo “Pantheon” a Roma, sapientemente guidato dalla Presidente Patrizia Bernardette Berardi, e ha esteso la presenza dell’organizzazione fino in Sicilia promuovendo la fondazione del Capitolo di Palermo. Quest’ultimo è stato dedicato alla memoria del Dr. Vincenzo Sellaro, illustre medico siciliano che nel 1905 diede vita ai “Figli d’Italia” a New York, gettando le fondamenta di quella che sarebbe diventata la più grande organizzazione di italoamericani negli Stati Uniti.

Queste iniziative hanno creato un ponte culturale senza precedenti tra l’Italia e la comunità italoamericana, rafforzando i legami storici e culturali tra la Sicilia, la Capitale e le due sponde dell’Atlantico.

La cerimonia, organizzata sotto il patrocinio del Senatore Antonio De Poli, ha premiato 21 personalità di rilievo provenienti da diversi ambiti, tra cui Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere, Concetto Parisi, Presidente del Fondo Conoscenza, Maria Rita Caserta, Avvocato della Sacra Rota, e Monsignor Renzo Giuliano, Primicerio dell’Arciconfraternita di Santa Maria Odigitria. Un riconoscimento speciale come “siciliano ad honorem” è stato conferito al Prof. Enzo Siviero rettore dell’Università eCampus, uno dei più rinomati ingegneri di ponti al mondo.

L’evento ha goduto del sostegno istituzionale del Centro Europeo di Studi Culturali, della Venerabile Arciconfraternita di Santa Maria Odigitria dei Siciliani in Roma, dell’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA), della Fondazione italiani.it e di CESTI.eu, ed è stato trasmesso in diretta sui canali WebTV del Senato e YouTube.

