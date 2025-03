Reggio Calabria. Nuovo regolamento taxi: ok della sesta Commissione Consiliare

Il testo ora giunge al Consiglio comunale

Versace: “Un lavoro condiviso per migliorare la mobilità urbana”

La VI Commissione Consiliare (Sviluppo economico ed attività produttive, turismo), presieduta dal consigliere Carmelo Versace, ha approvato con 12 voti favorevoli e 4 astenuti l’emendamento presentato dal consigliere Antonino Castorina al Regolamento del servizio di trasporto pubblico non di linea.

Il testo può passare ora all’esame del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva

Durante la prima riunione, prima del voto, la Commissione ha ascoltato la dottoressa Giuditta Margherita Nunnari – del settore Attività Produttive – che ha illustrato la necessità di un’ulteriore delibera di giunta per stabilire le tariffe applicabili. Nel corso del confronto, i consiglieri hanno evidenziato l’importanza di un approccio collegiale per migliorare e potenziare il sistema di mobilità urbana, rendendolo più accessibile ed economicamente sostenibile per i cittadini.

L’emendamento introduce misure per favorire anziani, donne in gravidanza e cittadini diretti a presidi ospedalieri, al carcere o in luoghi di interesse turistico e culturale, prevedendo agevolazioni tariffarie e maggiore trasparenza sui costi del servizio.

“Dopo anni di attesa, questo regolamento può finalmente rendere il trasporto pubblico non di linea più concorrenziale ed efficiente, rispondendo alle reali esigenze della città” ha dichiarato il Consigliere Antonino Castorina.

Soddisfatto il Presidente della VI Commissione, Carmelo Versace, che ha sottolineato: “Abbiamo lavorato con spirito di condivisione, coinvolgendo tutte le forze politiche su un tema che riguarda l’intera comunità. Ora attendiamo la discussione in Consiglio Comunale per il passo finale verso un servizio più moderno e inclusivo”.

comunicato stampa