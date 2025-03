Roma. Giannini (Lega): “Bene Prefetto su zona rossa a Valle Aurelia, si estenda anche a C.ne Cornelia”

Accogliamo con favore la decisione, da noi fortemente caldeggiata, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, di istituire una zona rossa a Valle Aurelia, un segnale forte contro il degrado e l’illegalità che da troppo tempo affliggono l’area, sede di un centro commerciale e di una stazione di metro e treni. Tuttavia, riteniamo fondamentale estendere questa misura anche alla zona di Cornelia, un importante snodo di scambio per la città, con il capolinea di numerose linee Atac e Cotral e una stazione della metropolitana.

La decisione spetta al Prefetto, al quale chiediamo di valutare con attenzione questa possibilità, vista la quotidiana situazione critica di degrado, spaccio e microcriminalità che caratterizza l’area. Non possiamo permettere che quartieri strategici per la mobilità e la vita quotidiana dei cittadini diventino terreno fertile per malfattori, pusher e ladri. Servono controlli ufficiali mirati ed estesi e presidi costanti delle forze dell’ordine. Roma merita quartieri sicuri e vivibili per tutti.”

Così in una nota Daniele Giannini, già presidente del Municipio Aurelio-Boccea e dirigente regionale Lega.

comunicato stampa