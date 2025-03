“Smettetela di prevedere scenari bucolici”: il monito del Ministro della Difesa

In un intervento accorato in Aula, il Ministro della Difesa ha criticato l’approccio ingenuo di chi immagina un futuro di pace senza considerare le reali tensioni geopolitiche. “Smettetela di prevedere scenari bucolici,” ha dichiarato, riferendosi ai paesi dell’Europa orientale, come le Repubbliche baltiche e la Polonia, che si comportano come se il conflitto fosse imminente e potesse scoppiare entro due o tre anni.

Il Ministro ha sottolineato che l’obiettivo dell’Italia non è un riarmo fine a sé stesso, bensì il consolidamento di un sistema difensivo efficace. “Il nostro interesse non è perseguire il riarmo, ma costruire la difesa,” ha spiegato, sottolineando la necessità di un’accelerazione negli investimenti strategici. “La pace è un investimento di forze,” ha ribadito, insistendo sull’importanza di prepararsi adeguatamente per garantire stabilità.

La riflessione si è poi spostata sul delicato equilibrio tra forza militare e pace. “Quando una delle due parti è armatissima, la pace è difficile da mantenere,” ha avvertito, suggerendo che il percorso verso un vero processo di pace sia ancora lungo e complesso. L’intervento si chiude con un richiamo all’urgenza di un dialogo strategico a livello europeo, necessario per affrontare un contesto internazionale sempre più incerto.

