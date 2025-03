Il percorso di Jasmine Paolini nel Masters 1000 di Miami si è interrotto in semifinale. La tennista italiana è stata sconfitta da Aryna Sabalenka, numero uno al mondo, in due set abbastanza veloci (6-2, 6-2). Sabalenka affronterà in finale la vincitrice del match tra Pegula ed Eala. Ora, l’attenzione si sposta sul quarto di finale di Matteo Berrettini contro Fritz. (foto di repertorio)

