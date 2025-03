Venerdì 28 Marzo al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana “Maree e Microclima dell’Area dello Stretto di Skylla e Cariddi”

Venerdì 28 Marzo 2025, alle ore 20:30, presso il Planetarium Pythagoras della Città di Reggio Calabria, il Dott. Angelo Vazzana, Responsabile del Museo di Biologia Marina e Paleontologia – APS, condurrà una conversazione intitolata “Maree e Microclima dell’Area dello Stretto di Skilla e Cariddi”. Durante la serata, il Dottor Vazzana approfondirà il ruolo cruciale delle maree, fenomeno fortemente legato alle dinamiche astronomiche, e illustrerà come la loro interazione con la complessa conformazione dell’Area dello Stretto influenzi il microclima, dando vita a effetti peculiari e fenomeni naturali di straordinaria unicità.

Queste manifestazioni naturali, fonte di ispirazione per antichi miti, oggi trovano conferma e spiegazione in un’approfondita analisi scientifica, in concordanza con una attenta lettura ed interpretazione dei testi classici come l’Odissea. A conclusione della serata, gli Esperti del Planetario illustreranno sotto la cupola “Il cielo di primavera”, offrendo così ulteriori spunti di riflessione e approfondimento sull’osservazione astronomica. L’invito a tutta la comunità è quello di prendere parte a questa iniziativa che promuove un affascinante incontro fra scienza, storia e cultura. L’ingresso è libero e gratuito. Non occorre prenotare.

comunicato stampa