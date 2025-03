Ferrara: l’eccesso di regolamentazione ha rappresentato un freno significativo allo sviluppo

L’Assemblea del CNEL ha approvato nella seduta odierna un parere sulla Comunicazione della Commissione europea ‘Un’Europa più semplice e più rapida. Comunicazione sull’attuazione e la semplificazione’. “La Comunicazione che abbiamo esaminato evidenzia un impegno concreto per ridurre drasticamente il peso della burocrazia e la complessità normativa che gravano su cittadini, imprese e amministrazioni.

L’obiettivo – ha affermato il consigliere CNEL Aldo Ferrara, relatore del parere – è una semplificazione senza precedenti, necessaria per eliminare uno dei principali ostacoli alla competitività e alla crescita economica del nostro Paese. Negli ultimi anni, l’eccesso di regolamentazione ha rappresentato un freno significativo allo sviluppo, all’innovazione e al lavoro ed è quindi fondamentale intervenire con decisione.

La necessità di semplificazione è ancora più urgente per l’Italia, dove le imprese impiegano in media 238 ore annue per adempiere agli obblighi fiscali, il 46% in più rispetto alla media OCSE. Accogliamo dunque con favore questa iniziativa e auspichiamo che le misure previste si traducano rapidamente in interventi concreti ed efficaci”.

fonte: https://www.cnel.it/Comunicazione-e-Stampa/Notizie/ArtMID/1174/ArticleID/5036/VIA-LIBERA-DEL-CNEL-A-PARERE-SU-SEMPLIFICAZIONE-IN-UNIONE-EUROPEA