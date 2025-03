102^ Anniversario costituzione dell’Aeronautica Militare

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, é intervenuto alla cerimonia per il 102° anniversario di costituzione dell’Aeronautica Militare che si è svolta questa mattina all’aeroporto militare di Pratica di Mare.

“Oggi celebriamo la vostra ‘Festa’, 102 anni di storia che hanno visto l’Aeronautica Militare nascere, crescere, evolversi. Ma soprattutto celebriamo voi uomini e donne in azzurro: la vostra passione, il vostro coraggio, il vostro spirito di servizio. Una Forza Armata che, in tempi sempre più difficili, rappresenta la componente tecnologicamente più avanzata della Difesa, che lavora in modo sinergico per costruire sicurezza e difesa dell’Italia e presidiare la democrazia. Oggi sono qui per ringraziare voi militari dell’Arma Azzurra e con voi il vostro Capo di Stato Maggiore, Generale Goretti, che per l’ultima volta, in questa veste, celebra la sua Forza Armata, la sua Aeronautica.” Così il Ministro Crosetto.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/102-anniversario-costituzione-dellaeronautica-militare/67657.html