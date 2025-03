Confesercenti: Fiducia, calo preoccupante potrebbe influire sui consumi di primavera

Peggioramento a tutto tondo, fiducia in calo anche nel turismo. Si sconta l’effetto Trump, ma pesano anche la corsa delle bollette e il caos polizze catastrofali.

Dal fronte economico arrivano purtroppo segnali preoccupanti: peggiora decisamente – secondo le rilevazioni di Istat – il clima di fiducia di consumatori ed imprese nel mese di marzo.

Per quanto riguarda le famiglie il pessimismo è a tutto campo, coinvolgendo sostanzialmente tutte le voci, da quelle sul clima economico generale a quello personale. Per le imprese si tratta del secondo calo consecutivo: in particolare il sentiment peggiora anche per il settore dei servizi, dai turistici, che diminuiscono di 5,5 punti, a quelli di mercato, -3 punti, mentre il commercio tiene in apparenza ma solo grazie alla grande distribuzione, poiché per i negozi l’indice diminuisce di oltre 2 punti e mezzo.

“Una situazione che potrebbe influire negativamente sui consumi di primavera”. Così Confesercenti in una nota.

Sono diversi, in questa fase, gli elementi interni ed esterni, che possono spiegare questa situazione di allarme: pesano gli aumenti dei prezzi energetici che hanno aggravato il costo delle bollette ed il caos sulle polizze catastrofali che incide negativamente sulle imprese, mentre iniziano a manifestarsi le preoccupazioni per la svolta negativa impressa dall’Amministrazione Trump sulle prospettive economiche mondiali.

Il dato odierno rischia, perciò, di ripercuotersi negativamente sui consumi della prossima primavera, vanificando gli effetti espansivi associati alle festività pasquali ed al lungo ponte successivo.

Comunicato stampa