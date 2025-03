Due violente rapine in centro a Bologna. Arrestati 4 rapinatori pluripregiudicati

La Polizia di Stato di Bologna, nella giornata di ieri, ha arrestato quattro soggetti che in diverse zone del Centro hanno rapinato dei passanti malcapitati. La prima rapina è avvenuta alle ore 15.00 circa in Via dell’Indipendenza all’altezza di Via San Giuseppe. La vittima, un cittadino italiano di cinquant’anni, è stato avvicinato da un ragazzo straniero, egiziano di 17 anni, che aveva intenzione di vendergli della sostanza stupefacente. Durante il tentativo di cessione, la vittima è stata raggiunta da altri due stranieri e dopo essere stata accerchiata è stata colpita con calci e pugni da parte del gruppo. La vittima ha provato ad allontanarsi ma è stato raggiunto nuovamente dall’egiziano che ha provato a sfilargli il telefono cellulare dalle tasche, attingendolo anche con spray urticante.

Un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Orientale”, impegnato in servizi di controllo del territorio in centro, è intervenuto e ha bloccato l’egiziano che aveva entrambe le mani sporche di sangue; il cittadino italiano presentava invece il volto tumefatto e la perdita di sangue dall’arcata sopraccigliare. L’egiziano è stato trovato con nove pacchetti di sigarette, risultati di proprietà della vittima, uno spray urticante e un coltello richiudibile di 9 cm. Quest’ultimo, con precedenti di Polizia nello specifico per reati contro la persona e contro il patrimonio, è stato arrestato e trasferito nell’ istituto penale minorile in Via del Pratello. Gli altri aggressori non sono stati individuati.

Alle ore 23.15, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico è intervenuta in Via Ferrarese all’altezza di Via di Saliceto a seguito di una segnalazione da parte di un uomo pakistano di 24 anni che riferiva di essere stato vittima di una rapina.

In particolare, a bordo della sua bicicletta, è stato avvicinato da tre soggetti, un senegalese di 34 anni, un gambiano di 38 anni e una donna italiana di 39 anni, che gli hanno chiesto dei soldi per poter acquistare della sostanza stupefacente. Al rifiuto della vittima, i tre soggetti hanno afferrato la bicicletta cercando di rubargliela senza riuscirci, per questo la donna ha iniziato a colpire il ventiquattrenne con una robusta catena in metallo, mentre uno dei due uomini ha preso dalla tasca della vittima il suo portafoglio con circa 50 euro in contanti.

La vittima, nel tentativo di recuperare il proprio portafoglio, è stata bloccata alle spalle da uno dei due uomini che gli ha strappato la parte sinistra del giubbotto. Le Volanti giunte immediatamente sul posto sono riuscite a bloccare i tre rapinatori e in quell’occasione la donna ha iniziato a sbracciare colpendo gli agenti con calci e pugni.

I tre soggetti sono risultati essere gravati da diversi precedenti, in particolare la donna e il senegalese per reati contro il patrimonio, mentre il gambiano ha a suo carico numerosi reati inerenti allo spaccio di sostanza stupefacenti. I tre sono stati arrestati per il reato di rapina aggravata in concorso, la donna anche per la resistenza a Pubblico Ufficiale, e tutti sono stati trasferiti in carcere.

