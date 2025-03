Endometriosi: un milione di donne in Italia, diagnosi tardive e dolore invisibile

Il 28 Marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, una patologia che in Italia colpisce circa 1,8 milioni di donne in età riproduttiva. L’endometriosi, caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale al di fuori dell’utero, ha un impatto significativo sulla qualità della vita, causando dolori mestruali intensi, dolore pelvico cronico e problemi di fertilità nel 30-40% dei casi.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), negli ultimi 10 anni sono stati registrati oltre 113.000 ricoveri per endometriosi, con un tasso di incidenza di 0,82 casi per 1.000 donne in età fertile. Nonostante un calo nel periodo 2013-2019, e una diminuzione più marcata nel 2020 a causa della pandemia, dal 2021 l’incidenza è tornata ai livelli pre-pandemici, con circa 9.300 nuovi casi all’anno.

L’incidenza aumenta con l’età, raggiungendo il picco tra i 31 e i 35 anni, e mostra un leggero gradiente Nord-Sud, con tassi più elevati nelle regioni settentrionali. La patologia ha un impatto significativo sulla vita quotidiana, limitando le attività sociali e scolastiche.

La diagnosi di endometriosi è spesso tardiva, con un ritardo medio di circa 7 anni, a causa della natura aspecifica dei sintomi e della tendenza a sottovalutare il dolore mestruale. Il 64% delle ragazze con dolore pelvico associato al ciclo mestruale potrebbe avere l’endometriosi, ma non lo sa.

Recenti studi suggeriscono una possibile correlazione tra l’esposizione a inquinanti ambientali e il rischio di endometriosi. Una ricerca dell’University College di Londra e dell’Università di Birmingham evidenzia l’impatto psicologico della patologia, con un’assenza media di 19 giorni di scuola all’anno per le ragazze affette da dolore mestruale cronico. In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, la facciata di Montecitorio si illumina di giallo, colore simbolo della patologia, per sensibilizzare l’opinione pubblica.