Maltempo, allerta meteo fino a domani in alcune zone d’Italia

La Protezione Civile ha esteso per altre 24 ore l’allarme meteo in alcune aree. In Campania, permane un’allerta temporali di livello giallo su tutto il territorio regionale, con rischio idrogeologico che potrebbe causare allagamenti, esondazioni e ruscellamenti. Situazione critica anche in Abruzzo, dove piogge persistenti stanno provocando disagi e allagamenti; il fiume Pescara è in piena e si sono verificate due esondazioni. A Palermo, in Sicilia, è attivo l’allarme giallo.

La Protezione Civile ha esteso l’allerta meteo in diverse regioni italiane, evidenziando situazioni di rischio significative:

Campania : L’allerta gialla per temporali è stata prorogata fino alle 14 di domani. Si prevedono fenomeni intensi e rapidi, accompagnati da raffiche di vento, grandine e fulmini. Il rischio idrogeologico è elevato, con possibilità di allagamenti, esondazioni, frane e caduta massi. I sindaci sono stati invitati a mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) per gestire l’emergenza.

: L’allerta gialla per temporali è stata prorogata fino alle 14 di domani. Si prevedono fenomeni intensi e rapidi, accompagnati da raffiche di vento, grandine e fulmini. Il rischio idrogeologico è elevato, con possibilità di allagamenti, esondazioni, frane e caduta massi. I sindaci sono stati invitati a mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) per gestire l’emergenza. Abruzzo : Le piogge persistenti stanno causando gravi disagi. Il fiume Pescara è in piena e ha registrato due fuoriuscite dagli argini, fortunatamente di portata minima. Tuttavia, il livello idrometrico rimane critico, e alcune strade sono state chiuse per garantire la sicurezza. Anche altre aree della regione, come Chieti, stanno affrontando allagamenti e smottamenti.

: Le piogge persistenti stanno causando gravi disagi. Il fiume Pescara è in piena e ha registrato due fuoriuscite dagli argini, fortunatamente di portata minima. Tuttavia, il livello idrometrico rimane critico, e alcune strade sono state chiuse per garantire la sicurezza. Anche altre aree della regione, come Chieti, stanno affrontando allagamenti e smottamenti. Sicilia : A Palermo è in vigore un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico. Sono attesi rovesci temporaleschi, con possibili disagi nelle zone più esposte. La Protezione Civile invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti e a prestare attenzione.

Ile And