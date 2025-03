Migranti, il Governo riattiva l’accordo con l’Albania per i trasferimenti nei centri di Gjader

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un decreto legge che introduce “disposizioni urgenti per il contrasto all’immigrazione irregolare”, segnando la riattivazione dell’accordo con l’Albania per la gestione dei flussi migratori. Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che verranno riaperte le strutture costruite in territorio albanese, in particolare il centro di Gjader, destinato ad accogliere i migranti irregolari provenienti dai Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) italiani.

Il provvedimento prevede che, previa convalida dell’autorità giudiziaria, i migranti possano essere trasferiti nel centro di Gjader, una struttura con una capacità di 800 posti letto attualmente non occupata. Questa misura si inserisce in un quadro più ampio di politiche volte a gestire e controllare l’immigrazione irregolare, con l’obiettivo di accelerare le procedure di rimpatrio.

L’accordo con l’Albania, siglato in precedenza, aveva suscitato un acceso dibattito, con alcune organizzazioni umanitarie che avevano espresso preoccupazioni riguardo al rispetto dei diritti umani dei migranti. Tuttavia, il Governo italiano ha ribadito la necessità di tale collaborazione per affrontare l’emergenza migratoria e garantire una gestione più efficace dei flussi.

Il centro di Gjader, situato nell’entroterra albanese, è stato appositamente allestito per ospitare i migranti in attesa di rimpatrio. Le autorità italiane e albanesi hanno collaborato per garantire che la struttura rispetti gli standard internazionali in materia di accoglienza e diritti umani. La riattivazione di questo accordo rappresenta un passo significativo nella strategia del Governo italiano per contrastare l’immigrazione irregolare e rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nella gestione dei flussi migratori.