Myanmar, si temono migliaia di morti a causa del terremoto

Come purtroppo poteva essere previsto sono molti i morti causati dal fortissimo terremoto Myanmar, magnitudo 7.7, che ha fatto ingenti danni anche in Thailandia (dove il l primo ministro, Paetongtarn Shinawatra, ha dichiarato lo stato d’emergenza per la Capitale Bangkok), ed è stato percepito anche in Laos, Vietnam e Cina.

L’epicentro del terremoto è stato individuato a Nord-Ovest di Saigang, nel centro del Paese. I soccorritori sono a lavoro per salvare i feriti e rintracciare i dispersi. Al momento, fortunatamente, non si hanno notizie di connazionali coinvolti. Si temono migliaia di vittime in Myanmar.

