NASA i nuovi incarichi dell’equipaggio SpaceX 11 per la missione sulla Stazione Spaziale

Nell’ambito della missione SpaceX Crew-11 della NASA, nei prossimi mesi quattro membri dell’equipaggio provenienti da tre agenzie spaziali partiranno per la Stazione Spaziale Internazionale per una spedizione scientifica di lunga durata a bordo del laboratorio orbitante.

Gli astronauti della NASA, il comandante Zena Cardman e il pilota Mike Fincke , l’astronauta specialista di missione della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Kimiya Yui e il cosmonauta specialista di missione della Roscosmos Oleg Platonov si uniranno ai membri dell’equipaggio a bordo della stazione spaziale non prima di luglio 2025.

Il volo è l’undicesima rotazione dell’equipaggio con SpaceX verso la stazione come parte del Commercial Crew Program della NASA . L’equipaggio condurrà indagini scientifiche e dimostrazioni tecnologiche per aiutare a preparare gli umani per future missioni sulla Luna, oltre a essere di beneficio per le persone sulla Terra.

Cardman era stata precedentemente assegnata alla missione SpaceX Crew-9 della NASA, e Fincke era stata precedentemente assegnata alla missione Boeing Starliner-1 della NASA. La NASA ha deciso di riassegnare gli astronauti alla Crew-11 per supportare in generale le attività pianificate a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Cardman porta con sé la sua esperienza di addestramento come comandante sulla navicella spaziale Dragon, e Fincke porta con sé l’esperienza di voli spaziali di lunga durata a questo equipaggio.

Selezionata come astronauta della NASA nel 2017, Cardman condurrà il suo primo volo spaziale. Originaria di Williamsburg, Virginia, ha conseguito una laurea triennale in Biologia e un master in Scienze marine presso l’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill.

Al momento della selezione, aveva iniziato a conseguire un dottorato in Geoscienze. La ricerca di Cardman in geobiologia e cicli geochimici si è concentrata sugli ambienti del sottosuolo, dalle grotte ai sedimenti marini profondi. Dopo aver completato la formazione iniziale, Cardman ha supportato le operazioni della stazione in tempo reale e la pianificazione dell’esplorazione della superficie lunare.

Questo sarà il quarto viaggio di Fincke alla stazione spaziale, avendo registrato 382 giorni nello spazio e nove passeggiate spaziali durante la Spedizione 9 nel 2004, la Spedizione 18 nel 2008 e la STS-134 nel 2011, il volo finale dello space shuttle Endeavour. Nel corso dell’ultimo decennio, Fincke ha applicato la sua competenza al Commercial Crew Program della NASA, portando avanti lo sviluppo e i test dello SpaceX Dragon e del Boeing Starliner verso la certificazione operativa.

Originario di Emsworth, Pennsylvania, è un illustre laureato della United States Air Force Test Pilot School e ha conseguito lauree triennali presso il Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, sia in Aeronautica che in Astronautica, così come in Scienze della Terra, Atmosferiche e Planetarie. Ha anche conseguito un master in Aeronautica e Astronautica presso la Stanford University in California. Fincke è un colonnello in pensione dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti con oltre 2.000 ore di volo su oltre 30 diversi velivoli.

Con 142 giorni nello spazio, questo sarà il secondo viaggio di Yui sulla stazione spaziale. Dopo la sua selezione come astronauta JAXA nel 2009, Yui ha volato come ingegnere di volo per la Spedizione 44/45 ed è diventato il primo astronauta giapponese a catturare l’H-II Transfer Vehicle della JAXA.

Oltre a costruire un nuovo ambiente sperimentale a bordo del Kibo, ha condotto un totale di 21 esperimenti per la JAXA. Nel novembre 2016, Yui è stato assegnato come capo del JAXA Astronaut Group. Si è laureato alla School of Science and Engineering presso la National Defense Academy of Japan nel 1992. In seguito si è unito all’Air Self-Defense Force presso la Japan Defense Agency (attualmente Ministero della Difesa). Nel 2008, Yui è entrato a far parte dell’Air Staff Office presso il Ministero della Difesa come tenente colonnello.

La missione Crew-11 sarà il primo volo spaziale di Platonov. Prima di essere selezionato come cosmonauta nel 2018, Platonov ha conseguito una laurea in Ingegneria presso la Krasnodar Air Force Academy in Operazioni aeronautiche e Gestione del traffico aereo.

Ha inoltre conseguito una laurea triennale in Gestione statale e municipale nel 2016 presso la Far Eastern Federal University di Vladivostok, Russia. Assegnato come cosmonauta collaudatore nel 2021, ha esperienza nel pilotaggio di aeromobili, addestramento a gravità zero, immersioni subacquee e sopravvivenza nella natura selvaggia.

Per oltre due decenni, le persone hanno vissuto e lavorato ininterrottamente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, facendo progredire la conoscenza scientifica e dimostrando nuove tecnologie, rendendo possibili scoperte di ricerca non possibili sulla Terra.

La stazione è un banco di prova fondamentale per la NASA per comprendere e superare le sfide dei voli spaziali di lunga durata e per espandere le opportunità commerciali nell’orbita terrestre bassa. Mentre le aziende commerciali si concentrano sulla fornitura di servizi e destinazioni di trasporto spaziale umano come parte di una solida economia in orbita terrestre bassa , la campagna Artemis della NASA è in corso sulla Luna, dove l’agenzia si sta preparando per la futura esplorazione umana di Marte.

