Papa Francesco, progressi costanti: miglioramenti nella voce e riduzione dell’ossigenoterapia

Continuano ad arrivare notizie positive sulle condizioni di salute di Papa Francesco, attualmente sottoposto a un programma di terapia polmonare e fisioterapia respiratoria e motoria. Secondo quanto riferito dai medici, il Pontefice sta registrando lievi ma costanti miglioramenti quotidiani. Un segnale incoraggiante è la progressiva riduzione dell’ossigenoterapia ad alti flussi, ora limitata alle sole ore notturne. Durante il giorno, il supporto di ossigeno è a flusso normale, indicando un miglioramento della funzione respiratoria. Gli esami clinici confermano questo trend positivo, con parametri nella norma e un quadro generale stabile.

Un altro aspetto rilevante è il recupero graduale dell’uso della voce, un elemento importante per la comunicazione del Santo Padre. Inoltre, il suo umore è buono, un fattore che contribuisce positivamente al processo di guarigione. In questo periodo di convalescenza, Papa Francesco non dimentica le sue responsabilità spirituali e la sua vicinanza alle popolazioni sofferenti. La sua preghiera odierna è stata rivolta alle vittime del devastante terremoto che ha colpito la Birmania, un gesto di solidarietà che testimonia la sua attenzione verso le calamità globali.

In vista dell’Angelus di domani, il Pontefice ha preparato un testo scritto, un ulteriore segno dei progressi compiuti e della sua determinazione a mantenere il suo ruolo di guida spirituale. La situazione clinica di Papa Francesco è monitorata costantemente da un’équipe medica dedicata, che fornisce assistenza 24 ore su 24. La sua convalescenza prosegue a Casa Santa Marta, dove può riposare e concentrarsi sul recupero delle forze.