Patrocinanti Cassazione, indetta sessione d’esame 2025

Pubblicato sul sito del Ministero il decreto di indizione della sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2025.

Il termine per l’invio delle domande di ammissione e relativa documentazione è il 6 giugno.

Le prove consistono:

in 3 scritti, consistenti nella compilazione di tre ricorsi per cassazione in materia civile, penale e amministrativa. Quest’ultima prova può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede giurisdizionale; ogni prova dura 7 ore;

in una prova orale, sostenuta dai candidati dichiarati idonei agli scritti, su un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. L’orale dura almeno 30 minuti per ciascun candidato.

