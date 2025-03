Piano Export della Farnesina: approvati finanziamenti per 63 mln di € a favore di 153 imprese

Il Comitato agevolazioni presieduto dalla Farnesina ha approvato oggi 155 prestiti agevolati per finanziare progetti di internazionalizzazione di PMI, per un valore di 63,6 milioni di euro a favore di 153 imprese. Deliberati anche prestiti partecipativi per sostenere l’espansione di aziende italiane nel Regno Unito e negli Stati Uniti, con un finanziamento di 15 milioni di euro, che permette di generare investimenti complessivi per 70 milioni di euro. Sono stati poi approvati contributi in conto interessi per sostenere le esportazioni per 2 milioni di euro, e finanziamenti per agevolare investimenti all’estero per ulteriori 10 milioni di euro.

Il Comitato ha anche approvato un nuovo modello di collaborazione con il sistema bancario italiano, che permetterà di incrementare le risorse a disposizione delle imprese che presentano progetti di internazionalizzazione, attraverso l’erogazione congiunta di prestiti bancari e di finanziamenti a tasso agevolato.

“Il sostegno finanziario alle piccole e medie imprese che esportano e investono all’estero è cruciale per la crescita del nostro tessuto imprenditoriale e per raggiungere gli obiettivi del Piano d’azione per l’export italiano nei mercati extra-ue ad alto potenziale – ha dichiarato il Vice-Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri On. Antonio Tajani – Con gli strumenti amministrati dal Ministero degli Esteri rispondiamo alla domanda crescente delle imprese che intraprendono il loro percorso di internazionalizzazione, accompagnandole con contributi e risorse di liquidità”.

Il Comitato Agevolazioni, che riunisce anche rappresentanti dei Ministeri dell’Economia e delle Finanze, delle imprese e del Made in Italy e della Conferenza delle Regioni e Province autonome, è responsabile per la gestione degli strumenti di finanza agevolata per l’internazionalizzazione delle imprese gestiti da SIMEST S.p.A. a valere sui Fondi 394/81 e 295/73 (prestiti a tassi agevolati, contributi a fondo perduto, partecipazione al capitale di rischio delle PMI con progetti di internazionalizzazione e supporto creditizio ai contratti di esportazione).

comunicato stampa