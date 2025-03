Roma. Deruba un violinista dei suoi attrezzi del mestiere, poi chiede un cavallo di ritorno di 2000 €

Incastrato dagli screenshot del riscatto sui social network e denunciato

Lo ha derubato dei suoi attrezzi del mestiere approfittando di una breve sosta della vittima in un autogrill della Magliana e, dopo aver saccheggiato la sua auto, è fuggito via. L’uomo, un 25enne bosniaco, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato in un campo nomadi di via Candoni.

Sono stati gli agenti dell’ XI Distretto San Paolo ad intercettare il ladro a pochi giorni dall’accaduto. A dare il via alle ricerche è stata la denuncia della vittima, un 24enne pavese, che aveva lamentato di aver subito il furto del suo violino e di una cassa acustica, oltre al danneggiamento della propria auto.

Nel tentativo di recuperare i suoi preziosi strumenti, il giovane aveva disperatamente pubblicato su vari siti internet le foto dei beni andati perduti, nella speranza che qualcuno lo potesse contattare per restituirglieli.

È così che, dopo due giorni, era stato contattato tramite social da un uomo che, facendo leva sul valore affettivo degli strumenti, gli aveva chiesto 2000 euro per il “cavallo di ritorno”. La vittima, fingendosi consenziente, aveva quindi fissato un appuntamento con lo sconosciuto in via Candoni, in corrispondenza di un campo nomadi. Nel frattempo, aveva già fornito alla polizia tutti gli screenshot delle conversazioni intercorse con lui.

La sera dell’incontro, mentre il 24enne dava buca all’uomo, i poliziotti del Distretto San Paolo erano all’opera per verificare la corrispondenza tra l’intestatario del profilo social che aveva contattato la vittima e quello dell’utenza da cui, fino all’orario prestabilito per il loro incontro, aveva continuato a scriverle.

Il mattino dopo, gli agenti si sono presentati nel luogo fissato per l’appuntamento del giorno prima. All’interno del box in cui l’uomo stava dormendo, erano nascosti il prezioso violino ed una cassa acustica, anch’essa ritenuta presumibile provento di furto anche se diversa da quella rubata al giovane musicista.

Per l’uomo, un 25enne bosniaco, è immediatamente scattata la denuncia e sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura per valutare l’eventuale revoca del suo titolo di soggiorno sul territorio nazionale.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/236167e6c59eca0ba173580612