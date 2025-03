Vance, Groenlandia: nessun piano militare immediato

Durante una visita alla base militare statunitense di Pituffik, il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha dichiarato che “non ci sono piani immediati per espandere la presenza militare degli Stati Uniti in Groenlandia.” Tuttavia, ha sottolineato la crescente influenza di Russia e Cina nella regione artica, definendola una questione strategica di primaria importanza.

“Dobbiamo svegliarci. Non possiamo nascondere la testa nella sabbia o, in questo caso, nella neve, e fingere che i cinesi non siano interessati a questa zona,” ha affermato con enfasi.

Vance ha anche criticato la Danimarca, che detiene la sovranità sulla Groenlandia, per il suo scarso impegno nella regione. Ha accusato il governo danese di non aver investito sufficientemente nella sicurezza e nello sviluppo della Groenlandia, lasciando il territorio vulnerabile alle pressioni esterne.

“La Danimarca non ha fatto un buon lavoro e ha investito poco in Groenlandia,” ha dichiarato, aggiungendo che gli alleati europei spesso non tengono il passo con le spese militari necessarie per garantire la sicurezza.

La visita di Vance, accompagnato dalla moglie Usha, ha incluso incontri con il comando della base e membri della Space Force, con l’obiettivo di discutere il ruolo strategico della base di Pituffik nella sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La base, situata in una posizione remota ma cruciale, rappresenta un avamposto chiave per la sorveglianza spaziale e la difesa artica.

Questa visita, la prima di un vicepresidente statunitense in Groenlandia, evidenzia l’attenzione crescente degli Stati Uniti verso la regione artica, considerata sempre più strategica per gli equilibri geopolitici globali. Vance ha concluso il suo discorso ribadendo l’importanza di un impegno congiunto per affrontare le sfide poste dalle potenze rivali e garantire la stabilità della regione.

Ila And