Ardea (Rm). Carabiniere libero dal servizio assiste a rapina e consente intervento immediato dei colleghi. 3 persone arrestate

Comando Provinciale di Roma – Ardea (Rm), 29/03/2025 12:11

I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato tre giovani di 20, 21 e 25 anni, gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata, detenzione di stupefacenti e porto di arma clandestina. Nella serata del 28 marzo, è stata perpetrata una rapina a mano armata in una nota attività commerciale di Ardea.

Tre uomini dopo aver puntato due pistole, con volto travisato da un passamontagna, scappavano con un bottino di circa 220 euro. All’interno era presente un Carabiniere, libero dal servizio, effettivo al Nucleo Scorte del Comando Provinciale di Roma che informava prontamente la centrale operativa dei Carabinieri di Anzio degli eventi in corso.

Ciò consentiva ai militari di intervenire subito e, dopo meno di un chilometro, di fermare i tre uomini a bordo di un’autovettura. Accompagnati in caserma e sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso della somma in contanti, di un passamontagna e di una pistola scacciacani. Dai filmati di sorveglianza i militari avevano visto un’altra pistola, hanno così approfondito le ricerche e, a pochi metri dal luogo del fermo, rinvenuto Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa e un altro passamontagna.

Infine, a seguito di perquisizione domiciliare presso le abitazioni dei tre giovani, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa un chilo e mezzo di marijuana, cento grammi di cocaina, 6400 euro in contanti e 33 munizioni cal. 7,65 illegalmente detenute.

La somma oggetto della rapina è stata riconsegnata al titolare del negozio e gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Velletri. Accertamenti in corso sull’eventuale coinvolgimento degli stessi in altri eventi criminosi dello stesso tenore avvenuti di recente nel territorio del comune di Ardea. Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.

