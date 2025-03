Cosenza: arrestato un uomo per detenzione di marijuana e materiale strumentale all’attività di spaccio

Nella giornata decorsa, personale della Polizia di Stato ha eseguito, nell’ambito dei servizi straordinari denominati “Alto Impatto”, disposti dal Questore della Provincia di Cosenza dr. Giuseppe CANNIZZARO, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, diversi controlli nel capoluogo Bruzio.

Nel corso di detti servizi, nella periferia della città di Cosenza un uomo è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Cinofili della Questura di Vibo Valentia.

In particolare, nella mattinata in argomento i poliziotti, nel quartiere San Vito, effettuavano una perquisizione domiciliare ad un soggetto, con pregiudizi di polizia in materia di sostanze stupefacenti. Quest’ultimo, dopo aver inizialmente ritardato l’apertura della porta ai poliziotti, consentiva l’accesso agli operatori. Iniziata la perquisizione, ispezionando la cucina, occultato la spazzatura, gli agenti rinvenivano un involucro contenente 44 grammi di marijuana ed un bilancino elettronico di precisione. La Polizia Scientifica provvedeva a documentare lo stato dei luoghi ed a repertare quanto in sequestro.

Tenuto conto delle risultanze di indagine, l’indagato veniva tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari. Il tutto si comunica nel rispetto del diritto degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.