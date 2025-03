Giro Handbike 2025: la prima tappa a Reggio Calabria il 30 Marzo

Modifiche alla Viabilità su Lungomare e Corso Matteotti

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la Prima Tappa del Giro Handbike 2025, in programma domenica 30 marzo 2025;un evento di grande rilievo sportivo e sociale nazionale che rappresenta un punto di riferimento per il movimento paralimpico italiano e un’opportunità per promuovere lo sport come strumento di inclusione e superamento delle barriere. Con oltre dieci edizioni alle spalle, il Giro Handbike è ormai un appuntamento fisso nel calendario sportivo paralimpico ed anche un’importante occasione di valorizzazione territoriale. La presenza in città di atleti, squadre ed appassionati non solo arricchisce il panorama sportivo e diventa veicolo di promozione di importanti valori ma contribuisce anche a dare impulso all’economia locale.

Le Mission del Giro Handbike sono: – Creare momenti di socializzazione dedicati all’insegnamento delle basi di questa disciplina sportiva con l’ausilio di atleti e di tecnici competenti, in modo che i futuri fruitori possano toccare con mano una realtà sportiva che può dare loro un incentivo ed un interesse diverso per affrontare e superare i problemi legati alla disabilità;- Migliorare la qualità della vita del cittadino disabile promuovendone la piena integrazione nel tessuto sociale;- Aumentare la visibilità dell’iniziativa e le finalità presso istituzioni, media, opinione pubblica e naturalmente atleti, sia disabili che normodotati.

Modifiche alla viabilità

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, il Lungomare Falcomatà e il Corso Matteotti rimarranno chiusi al traffico tra le ore 9:00 e le ore 12:00. Si invita la cittadinanza a prendere visione delle modifiche alla viabilità e a organizzare gli spostamenti di conseguenza. L’organizzazione della Prima Tappa del Giro d’Italia di Handbike 2025 è stata resa possibile grazie al finanziamento del piano degli interventi POC Metro – progetto “POC_RC_ I.3.1.e” (CUP H39G24000790001).