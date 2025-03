La Dierre espugna Catania: 46-77

Catania: Arena 4, Corselli1,Duval 4,Santonocito 6, C. Signorelli 8, Arfaoui, Signorelli, Marchese, Pennisi 16, Farruggio 7, Giuffrida, Chakir.

Dierre: Railans 8, Trinca 15, Vukosavljievic 5, La Mastra 8, Cernic 8, Alescio, Fazzari 3, Angius 8, Laganà 2, Ripepi 11, Barrile 9. All. Cotroneo Ass. Marcianò

Ancora una vittoria esterna per la Dierre Reggio Calabria che torna con due punti importanti da Catania. Una trasferta che poteva nascondere notevoli insidie ma che è stata affrontata con la giusta determinazione da Barrile e compagni che rafforza la posizione dei biancoblu in alta classifica.

I reggini hanno sempre controllato la gara, arrancando un po’ inizialmente a causa delle basse percentuali nel tiro da tre contro la difesa a zona locale, per poi trovare le giuste contromisure. Con la palla più frequentemente nel pitturato infatti i padroni di casa si sono “caricati” di falli e le soluzioni ad alta percentuale hanno consentito a Trinca e Ripepi di fare la differenza.

La partita ha preso così la giusta strada per la Dierrè che al fischio finale ha chiuso con un prepotente +31 sui sui locali. La squadra del presidente Filianoti arriva al meglio al rush finale di questo campionato dei Serie C Unica girone H che la vedrà impegnata in partite “delicate” per il posizionamento poste season.

Fabrizio Pace