Reggio, a Palazzo San Giorgio il coordinamento regionale dei Giovani Avvocati

Il benvenuto del sindaco Falcomatà: “Reggio sempre più meta del turismo congressuale”



Il primo Cittadino ha aperto le porte del Palazzo municipale alle sezioni calabresi dell’Aiga: “Fondamentale ruolo degli ordini professionali come stimolo per la pubblica amministrazione”



“E’ importante che, anche nella nostra città, si moltiplichino i momenti di discussione sulle tantissime novità normative presenti all’orizzonte, a partire dalla riforma della giustizia. Dalla sinergia e dal confronto, infatti, si può alzare il livello della qualità del dibattito, anche culturale, sul territorio”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Falcomatà, in apertura del Coordinamento regionale dell’Associazione dei giovani avvocati che, nel salone dei lampadari “Italo Falcomatà”, ha riunito le undici sezioni calabresi in vista del prossimo congresso nazionale.

“Reggio Calabria – ha sottolineato il sindaco – è una città che, negli ultimi anni, sta diventando destinazione privilegiata per le attività congressuali, un settore sul quale stiamo investendo a 360 gradi nell’idea di far trovare una realtà pronta ad accogliere, oltre i turisti, anche un numero sempre maggiore di professionisti che scelgono il nostro territorio per questioni lavorative o eventi collegati alla loro professione”.

“L’aver deciso di svolgere l’incontro regionale Aiga in una sala istituzionale – ha continuato – esprime al meglio il concetto di unità che deve coinvolgere i diversi attori sociali impegnati sul territorio. La necessità di dovere fare squadra è forte e non soltanto per ragionare, insieme, su un obiettivo o un progetto comune, ma anche per condividere gli spazi”.

“Questa dell’Aiga – ha concluso Giuseppe Falcomatà – è, dunque, la dimostrazione plastica di quanto le istituzioni e le associazioni, molto presenti in città nelle attività di contatto con l’amministrazione, possono fare in termini di sinergia e collaborazione. Gli ordini professionali e le associazioni di riferimento svolgono un ruolo fondamentale ed offrono spunti che rappresentano, indubbiamente, un arricchimento generale per tutto il tessuto sociale e culturale cittadino”.

Al tavolo dei relatori si sono alteranti le avvocate e gli avvocati Nancy Stilo, Giuliano Arabia, Alessandro Ferrise, Michele Sergi e Barbara Ventura. Fra i partecipanti all’evento anche il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, il consigliere Filippo Burrone, Maria Cristina Mascianà, consigliera dell’Ordine di categoria e past president della sezione Aiga di Reggio Calabria, e la Garante regionale per i diritti dei detenuti, Giovanna Russo.

comunicato stampa