Roma. Più al sicuro dalle truffe dei “campanellari” grazie ai poliziotti “in affido temporaneo”

Si chiamano Carmela, Luca, Giancarlo, Gabriele e Lorenzo e sono aggregati al I Distretto Trevi Campo Marzio per concorrere ai servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione del Giubileo “spes non confundit”.

Il loro lavoro insiste principalmente nella zona del centro storico, tra le bellezze delle attrazioni monumentali della Capitale e le vie dello shopping, popolate quotidianamente da migliaia di persone.

Le loro “giubbe blu” non sono passate inosservate a più di un turista. Nel loro mese di “affido temporaneo”, infatti, Carmela, Luca, Giancarlo, Gabriele e Lorenzo si sono distinti per il loro impegno nel garantire un’accoglienza in sicurezza ai visitatori di passaggio nella città eterna.

In un’occasione, sono intervenuti a supporto di due guardie giurate nella stazione metropolitana “Spagna” e hanno arrestato per rapina impropria un cittadino peruviano che, poco prima, aveva aggredito con calci e pugni un turista per strappargli il cellulare.

Altre due volte, invece, sono riusciti a sventare le truffe di alcuni “campanellari” proprio mentre erano intenti nel mettere a segno l’ennesimo raggiro per spillare denaro ai gruppi di curiosi che gli si erano avvicinati attratti dai trucchi dei gestori del banco.

“L’impegno e la straordinaria umanità dei nostri poliziotti mi rendono ogni giorno orgoglioso”, ha sottolineato stringendo loro la mano il Questore di Roma, che ha voluto riceverli personalmente prima di riaffidarli agli uffici e questure di appartenenza.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/200067e7f114b8b58104032468