Visita del Sottosegretario Silli a Panama

Il Sottosegretario agli Affari Esteri Giorgio Silli ha concluso una missione istituzionale a Panama, dove ha inaugurato, insieme al Vice Ministro degli Esteri Carlos Ruiz Hernández, il Meccanismo di Dialogo Politico, a conferma della fase di rilancio dei rapporti bilaterali, sancito dalla visita in Italia, a gennaio scorso, del Presidente panamense Mulino, ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella.

Nell’incontro con il Vice Ministro Hernández, sono state discusse la cooperazione nei settori economico- commerciale, giustizia e sicurezza (contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione), culturale, accademico, scientifico-tecnologico, e alcuni dei principali dossier regionali (status del Canale di Panama, prospettive del SICA, crisi regionali), confermando il comune impegno a rilanciare i rapporti tra UE- America Latina e Caraibi, anche in vista del IV Vertice UE-CELAC di Bogotá del prossimo autunno. Silli ha inoltre auspicato una partecipazione ad alto livello di Panama alla XII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, in programma a Roma il prossimo autunno. Durante la missione, il Sottosegretario ha inoltre visitato il segmento del Canale di Panama ampliato dall’azienda italiana WeBuild (Chiuse di Cocoli).

“A conclusione della mia missione” – ha commentato il Sottosegretario Silli – “posso confermare la comune volontà di Italia e Panama di continuare a collaborare in maniera continuativa e strutturata, al fine di rafforzare ulteriormente le relazioni economico-commerciali e di ampliare la cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata transazionale e alla corruzione, la collaborazione culturale ed accademica, l’innovazione scientifico-tecnologica. I margini di azione ci sono: spetterà ai nostri due Paesi di cogliere le occasioni che via via si presenteranno”.

