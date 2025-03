Bilancio drammatico dopo il sisma in Myanmar ora è emergenza umanitaria

Il Myanmar è stato colpito da un devastante terremoto di magnitudo 7.7 il 28 marzo 2025, causando oltre 1.644 morti e 3.408 feriti. La situazione è aggravata da anni di conflitti civili che hanno indebolito le infrastrutture e il sistema sanitario del Paese. Proprio oggi è stata estratta viva dalla macerie una donna incinta dopo circa 55 ore di ricerche.

Le regioni più colpite, tra cui Mandalay e Sagaing, stanno affrontando gravi danni a edifici, ospedali e strade, rendendo difficili i soccorsi.

Il numero delle vittime in Myanmar non è ancora definitivo in quanto risultano disperse molte persone. La comunità internazionale sta inviando aiuti, ma la distribuzione è ostacolata dalla frammentazione del controllo territoriale e dalla mancanza di risorse. Con l’avvicinarsi della stagione dei monsoni, è urgente stabilizzare le comunità colpite per evitare ulteriori crisi.

Anche la Thailandia ha subito gravi conseguenze: a Bangkok, un grattacielo in costruzione è crollato, causando almeno 10 morti e lasciando 78 persone disperse. Numerosi edifici sono stati evacuati, e la Capitale è in stato di emergenza. Le operazioni di soccorso continuano, ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare.

Ile And