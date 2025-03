Grave incidente nella zona di Prevalle auto travolge 5 motociclisti

La Strada Statale 45 bis Gardesana (lunga strada che inizia a Cremona e termina a Treno) è rimasta chiusa nelle due direzioni per diverse ore a causa di grave incidente stradale, in cui sono rimaste coinvolte un’automobile e un gruppo di motociclisti.

Due di loro sono in codice rosso, uno è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. L’incidente è avvenuto in curva dopo una galleria a Prevalle nel Bresciano. A ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità saranno le forze dell’ordine grazie agli accertamenti del caso.

LL