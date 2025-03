RAI 1. Associazione Carabinieri Potenza presente alla Santa Messa

La Santa Messa della IV Domenica di Quaresima è stata celebrata nella Cattedrale di Potenza e trasmessa in diretta su Rai 1. L’evento ha visto la partecipazione dell’Associazione Carabinieri di Potenza, che ha offerto assistenza morale ai partecipanti.

La celebrazione, presieduta dall’arcivescovo Mons. Davide Carbonaro, ha avuto come focus la parabola del ‘figliol prodigo’ e ha rappresentato un’importante opportunità per coloro che non hanno potuto partecipare fisicamente alle celebrazioni religiose. L’evento è stato anche un’occasione per riflettere sull’importanza della misericordia e del volontariato nella vita quotidiana.

comunicato stampa