Reggina. Vibonese piegata 2-1, ma che brividi nel finale!

La Reggina continua la sua marcia vero la vetta della classifica, inanellando la quinta vittoria consecutiva (la sesta sul campo, considerando il ritiro dell’Akragas). Al Granillo, gli amaranto superano una coriacea Vibonese, soffrendo però oltremodo nella ripresa di questo derby calabrese di Serie D.

La partita si mette subito in salita per i ragazzi di Bruno Trocini (squalificato, in panchina il vice Ginobili): Terranova, con un sinistro chirurgico dal limite, porta in vantaggio gli ospiti. Ma la reazione della Reggina è immediata e veemente. De Felice, di testa su cross al bacio di Porcino, ristabilisce subito la parità. Galvanizzati dall’1-1, i padroni di casa continuano a premere sull’acceleratore, trovando il 2-1 con un’altra incornata vincente, stavolta firmata da Barranco, su assist ancora di De Felice.

Il primo tempo è un monologo amaranto, con la Reggina che controlla il match con autorevolezza. Nella ripresa, però, il calo fisico e forse di concentrazione è evidente e la Vibonese, con il risultato in bilico, sfiora più volte il pareggio. Tante le palle pericolose messe in mezzo dagli ospiti. Lagonigro è superlativo nel negare il gol a Giunta.

Il finale del derby è al cardiopalma: rigore per la Vibonese (fallo del portiere amaranto su Palumbo), ma l’azione, fortunatamente per gli Amaranto era viziata da un fuorigioco.

La Reggina, pur non brillando particolarmente, porta a casa tre punti preziosi e continua la sua corsa al primo posto. Il Siracusa, vittorioso a Licata, resta a +4 (potenzialmente -1, con una partita in meno da giocare). La Vibonese, invece, esce dal Granillo a testa alta, consapevole di poter lottare per i playoff. (foto di repertorio)

Bart Zag