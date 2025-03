Viola, vittoria agevole contro il Brindisi: 87-59

Viola: Ani 24, Paulinus 9, Traore 2, Simonetti 8, Binociolli 3, Cessel 3, Donati 3, Stamatis 13, Dell’Anna 2, Pisapia, Nicolò 3, Bangu 14. All. Cadeo

Brindisi: Greco, Epifani, Datuowai 2, Stonkus 14, Turisano, Calò 18, Di Ianni 12, Kovachev 4, Del Vecchio, Beltadze 9. All. Cristofaro

Tutto come previsto al PalaCalafiore nella gara interna della Viola Redel Reggio Calabria con il Brindisi. I reggini sono sempre stati in controllo dalla partita. Già 10 punti di scarto alla fine del primo quarto di gioco, che diventano 19 all’intervallo lungo, 48 a 31. Gli equilibri non cambiano al rientro sul parquet ed anche il terzo parziale di gioco si chiude con un vantaggio netto dei neroarancio (72-43).

Una partita, quella tra Viola e Brindisi, “senza storia” che ha visto coach Cadeo alternare i suoi giocatori e dare spazio alla fine un po’ a tutti. Tra i padroni di casa MVP Ani con 24 punti mentre tra gli ospiti si è distinto Calò con 18. Alla fine il tabellone segnerà 87 a 59, ben 28 punti di scarto che si sono visti tutti tra le due formazioni in campo.

Fabrizio Pace