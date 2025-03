Giorgia Meloni in videomessaggio al Border Security Summit di Londra

Il Presidente del Consiglio Italiano, Giorgia Meloni, nel suo discorso, ringrazia il Primo Ministro Starmer e Keir per l’invito al summit dedicato alla sicurezza dei confini, tema prioritario per Italia e Regno Unito. Si sottolinea l’importanza di gestire i flussi migratori e combattere l’immigrazione illegale, contrastando le organizzazioni criminali e i trafficanti, seguendo l’approccio ispirato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ovvero “follow the money”.

Inoltre, nel videomessaggio di Giorgia Meloni, viene evidenziata la necessità di affrontare le cause profonde della migrazione attraverso una cooperazione con i Paesi di origine e di transito, promuovendo modelli innovativi come il progetto Italia-Albania e favorendo rimpatri volontari assistiti. Il discorso conclude riaffermando l’impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale e a sviluppare nuovi progetti concreti in questo ambito.

LL