Mercati globali con incertezze: l’impatto dei dazi scuote le Borse

Milano e Francoforte in calo, mercati al ribasso

La settimana finanziaria si apre in forte ribasso, con mercati globali appesantiti dalle preoccupazioni sugli effetti economici dei dazi statunitensi. Le principali Borse europee, tra cui Milano, Francoforte, Parigi e Londra, registrano cali tra lo 0,9% e l’1%, mentre in Asia Tokyo e Hong Kong chiudono in netto ribasso. Anche i futures di Wall Street segnano contrazioni significative.

Gli investitori si rifugiano in beni più sicuri come oro, yen e bond, mentre il petrolio guadagna terreno sulle minacce di nuovi dazi americani sul greggio russo. Piazza Affari vede in difficoltà Prysmian e il comparto bancario, mentre utility come Snam e Italgas mostrano segnali di forza. Lo spread Btp-Bund sale, mentre i rendimenti dei titoli italiani diminuiscono leggermente.

Il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, avverte che i rischi geopolitici e le politiche tariffarie potrebbero rallentare la crescita e sottolinea la necessità di bilanciare le decisioni sui tassi d’interesse. (foto di repertorio)

