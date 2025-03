Messina. Studentessa 22enne uccisa con un fendente alla gola

22:00 – Una studentessa 22enne di Milsimeri è stata uccisa oggi pomeriggio a Messina nella zona dello Stadio Celeste. Ad aggredirla presumibilmente un giovane nei pressi della fermata dei bus. I Carabinieri sarebbero già sulle tracce di una persona.

Importanti i filmati delle telecamere della zona e le testimonianze si è trovato sul posto. La giovane è stata colpita da una coltellata alla gola che purtroppo non le ha dato scampo, nonostante la corsa in ospedale in ambulanza.

Dietro la brutale ed ingiustificabile aggressione mortale ci potrebbe essere un litigio. Testimoni avrebbero detto di averla vista discutere animatamente con un giovane. La vittima frequentava il corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico a Messina ed era una tirocinante infermiera. Un omicidio che ha scosso l’intera città.

FMP